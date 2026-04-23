長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた「熱闘甲子園」がお届けする音楽イベント、その名も「熱闘甲子園 presents熱闘JAM」。昨年、高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6,500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大する！ 注目のDAY 1出演アーティストには、過去に「熱闘甲