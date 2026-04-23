元アイドル声優の舞川さくらが23日、お笑い芸人の平田ヒトシJr.との結婚を発表した。自身のXに文書を掲載。「この度、わたし舞川さくらはかねてよりお付き合いしておりました平田ヒトシJr.と入籍いたしましたことをご報告いたします。日頃より応援してくださっている皆さま、そして関係者の皆さま、心より感謝申し上げます」と報告。「キン肉マンマッスルショットのお仕事で出会い、ディズニーがきっかけで仲良くなり、おば