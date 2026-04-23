23日、衆議院憲法審査会が開かれ、参政党の和田政宗議員が、与党が憲法への創設を進める「緊急事態条項」に対して見解を示した。【映像】参政議員が「人工ウイルス」に言及した瞬間（実際の様子）和田議員は、緊急事態条項の範囲に「感染症の蔓延」や「パンデミック」を含めることに強く反対した。反対の理由について「米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いと