将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント準決勝が4月23日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と広瀬章人九段（39）が現在対局中だ。挑戦者決定戦進出をかけた注目の一戦は、広瀬九段の先手で相掛かりの出だしとなった。【映像】羽生九段VS広瀬九段 注目の準決勝藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。22日に行われたもう一方の準決勝では