【週刊少年チャンピオン 2026年21+22号】 4月23日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年21+22号」を4月23日に発売した。価格は400円。 週チャンでは「2号連続乃木坂46祭り」の第2弾として、今号の表紙と巻頭グラビアに乃木坂46の五百城茉央さんが登場。最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でフロントを