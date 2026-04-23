【第21話】 4月23日 公開 第21話「お見舞い」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月23日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第21話「お見舞い」をヤンマガWebに無料公開した。 第21話では、学校を休んだ保知矢さんの家に、柚木から預かった食料品を届けることになった米沢だったが、出迎えてくれた保知矢さんは具合が悪そうで――。 「保知矢さんはあまり