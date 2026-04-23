5月23日よりNHK総合にて放送される小池栄子主演ドラマ『ムショラン三ツ星』の新キャストとして、温水洋一、板橋駿谷、ひょうろく、DOTAMA、山内圭哉、阿佐辰美の出演が発表された。 参考：津田篤宏＆ひょうろくはなぜ役者として成功？『水ダウ』などの“ドッキリ”が育む演技力 本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利