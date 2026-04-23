娘の環（宮島るか）を取り戻すため、りん（見上愛）がついに奥田家へ乗り込んだ。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第19話は、りんが亀吉（三浦貴大）に離縁の意思をはっきりと伝え、自分の未来を自分で選び取ることを決意する。それはこれまで誰かに決められてきた人生に、自分の言葉でけりをつけるということでもあった。 参考：『風、薫る』第20話、美津（水野美紀）がりん（見上愛）に新たな縁談を持ちかける 前回、環を連