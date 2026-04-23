ShowMinorSavageが、ニューシングル「ROMEO」を4月24日に配信リリースする。 （関連：ShowMinorSavage、笑いの絶えない音楽制作SOTA・MANATO・Aile The Shotaの温度感） 今作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなるシングルで、メンバーが制作に参加。楽曲はメロウな質感が印象的なR&Bナンバーで、“Losing control”というキーワードを軸に、抗えずに堕ちていく2人の関係