第4クォーター残り8秒、八村塁がリバウンドをつかみ取ると、ロサンゼルス・レイカーズのホーム“クリプトドットコム・アリーナ”は歓喜に包まれた。 101－94。ウェスタン・カンファレンス1回戦、ヒューストン・ロケッツとの第2戦を制したレイカーズは対戦成績を2勝0敗とした。 先に試合を終えたイースタン・カンファレンスのボストン・セルティックス対フィ