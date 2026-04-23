吉野川水系水利用連絡協議会は、今月（4月）17日から実施している香川用水などの供給量を減らす第1次取水制限を、きょう（23日）午前9時から一時的に解除しました。 まとまった雨で吉野川の上流に流れ込む水の量が増加し、高知県の早明浦ダムからの補給なしで運用できる値に達したということです。協議会では、取水制限の再開については今後の雨の状況を見て判断するとしています。