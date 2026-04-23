２３日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。米国とイランの緊張状態が続くなか、第２回和平協議の行方を見極めたいとして方向感に乏しい相場展開だった。 米ホワイトハウスのレビット報道官は２２日、トランプ米大統領がイランとの停戦延長について期限を設定していないと述べた。再協議が実現するかは不透明で、積極的には動きにくいといった感じだった。時間外取引で米長期金利と米原油先物が水準を切り上げると、