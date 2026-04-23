現存するギターメーカーの中で、もっとも歴史が長いのがマーティンである。エルヴィス・プレスリーやボブ・ディラン、エリック・クラプトンなど、数多のレジェンドミュージシャンに愛され、アクースティックギターの進化を体現してきたマーティンは、いかに時代を創り、認められ、アメリカンミュージックの王道ギターとして君臨できたのか。 発売早々に重