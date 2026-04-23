重度の知的障害者を約10年にわたり“労働搾取”した疑いのある塩田経営者の60歳男に実刑が言い渡された。【関連」知的障害のある弟を“操って”実の祖母を殺害した20代韓国女性4月22日、法曹界によると、光州（クァンジュ）地裁・木浦（モクポ）支院・刑事3単独（チェ・ヒョンジュン部長判事）は、準詐欺および障害者福祉法違反などの容疑で拘束起訴された60歳の男に懲役3年を言い渡し、10年間の障害者関連施設への就業制限を命じ