「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは6月19日より、「パペットスンスン」と二度目となるコラボレーションアイテムを、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売します。■テーマは「スンスンたちとアイスクリーム」「パペットスンスン」は、パペットの国＜トゥーホック＞に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品。脱力感があり可愛らしい世界観で人気を集め