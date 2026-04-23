開催：2026.4.23 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 4 - 8 [パイレーツ] MLBの試合が23日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパイレーツが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。 1回表、4番 マルセル・オズナ 2