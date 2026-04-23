ソニーストア 名古屋は、愛犬の撮影イベント「道瀬 忠利氏と行く ドッグランでの愛犬撮影体験会」を5月5日（火・祝）に開催する。 「生きものが大好きなカメラマン」として活動する写真家・道瀬忠利氏を講師に迎えて実施する撮影体験会。元水族館の飼育スタッフという経歴を持つ道瀬氏らしい、ドッグファーストな視点を取り入れた写真撮影が楽しめるという。 当日は、ソニーのミラーレスカメラ「