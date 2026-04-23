すき家は4月14日の9時より、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売しました。■牛肉とうま塩ダレが効いた野菜の“あいもり”同商品は、ごはんの上に「すき家」秘伝のタレで煮た牛肉と、ごま油やブラックペッパーの香りが特徴の特製塩ダレで和えた野菜を“あいもり”した一品です。野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用。キクラゲも合わせているため、コリコリとした食感も楽しめます。また、「おんたまシ