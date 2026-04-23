グレープストーンは、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より新たに『ベイマックス/アップルケーキ』を発売しました。2026年4月21日からはJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・JR東京駅構内「HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事」にて先行販売、4月27日からは東京ばな奈s(東京駅一番街内)他にて販売開始します。■つぶらな瞳の「ベイマックス」にときめく『ベイマックス/アップルケーキ』「Disne