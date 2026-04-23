現地時間４月22日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第44節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンがシェフィールド・ユナイテッドと対戦。３―１で快勝を飾った。この試合で、日本人コンビがブラックバーンの全ゴールを叩き出す。まずは13分、巧みにボールをキープした森下のスルーパスを受けた大橋がGKをかわしで、先制ゴールを奪取。32分には大橋のヘッドのこぼれ球を森下が押し込み、追加点