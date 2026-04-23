ドウシシャは4月下旬から、貼れる瞬間冷却剤「ゴリラパンチ」を公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで販売する。ラインアップは、「ゴリラパンチ」（GRP-1、220円）と「ゴリラパンチ MINI」（GRP-2、198円）の2種類を用意している。●不便だった瞬間冷却剤の課題を解決「ゴリラパンチ」は、水と薬剤（尿素・塩化アンモニウム）の化学反応によって、瞬間的に冷たくなる冷却剤。平らなところに置いて、中の水袋を