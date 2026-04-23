世界中で注目されている。現地４月21日、サウジアラビア開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田セルビアとUAE王者のシャバーブ・アル・アハリが対戦。12分に相馬勇紀を奪った得点を守り切った町田が１−０で接戦を制し、初出場で決勝進出という快挙を成し遂げた。非常に珍しいジャッジが下されたのは、終了間際の90＋２分だった。ギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを突き刺