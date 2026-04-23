【写真】愛たっぷりに、BTS Vが日本での思い出を多数公開！【写真】『ポケパーク カントー』を訪れたBTS V BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。トンカツやラーメンを食べるなど、日本を満喫する姿を多数公開した。 ■BTS Vが東京を歩き、日本食を堪能 4月17、18日に東京ドームでワールドツアーの日本公演を行ったBTS。Vはキャプションに日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげ