【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライターの杉本ラララが、5月7日より、J-WAVE（81.3FM）で毎週月～木曜24時から放送中の番組『SPARK』の木曜日のレギュラーナビゲーターを務めることが決定した。 ■SNSに投稿したショート動画の総再生回数は6,000万回を突破 「人生をもがき楽しむ」を座右の銘として活動する杉本は、2025年6月にインパクト十分なアー