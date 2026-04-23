23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比660円安の5万8990円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万8952.11円に対しては37.89円高。出来高は2万4816枚となっている。 TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比54ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58990-660