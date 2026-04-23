日経225先物は11時30分時点、前日比800円安の5万9000円（-1.33％）前後で推移。寄り付きは5万9780円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9890円）にサヤ寄せする形で始まった。上へのバイアスが強まるなかで、現物の寄り付き後ほどなくして6万0270円まで上げ幅を広げる場面もみられた。しかし、その直後に5万9240円まで急落。中盤にかけて6万円台を回復したものの、終盤に再び下へのバイアスが強まり、5万8990円まで売られた。