21日（日本時間22日）のダイヤモンドバックス戦で4試合連続となる9号アーチを放った村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の契約を巡り、米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者が言及。「本人は受け取った金額に失望したはずだ」と話し、次期契約について予想した。 ■史上最速で「30」に到達 村上は21日（同22日）時点でア・リーグ2位タイとなる9本塁打を放ち、17打点をマーク。四球数もア・リ&