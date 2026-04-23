長岡市に拠点を置く持続可能な農業をめざす団体が、子ども食堂にコメを寄付しました。 岩塚製菓やJAえちご中越などが参加する『長岡バイオエコノミーコンソーシアム』は、農業における資源循環の確立を目指す『N.CYCLEプロジェクト』を展開しています。米菓を作る際に出る米のとぎ汁や米粉を肥料として再利用したり、もみ殻を土壌改良に活用するなどして昨年度初めて「資源循環米のコシヒカリ」を生産。今回約500