シンガポールメディアの連合早報は21日、「インドネシアで大規模ガス田が発見され、国家エネルギー安全保障の強化が見込まれる」とする記事を掲載した。記事によると、イタリアのエネルギー大手ENIが操業する東カリマンタン州沖クタイ盆地のガナル鉱区で大規模ガス田が見つかった。推定埋蔵量は天然ガスが5兆立方フィートに上るほか、コンデンセート（天然ガソリン）も3億バレルと見積もられる。同社は声明で「国内外市場向けに大