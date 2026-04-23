丸美屋食品ミュージカル「アニー」1986年に日本テレビが上演を開始してから今年で41年目！今年の東京公演初日で累計来場者数が200万人達成見込みという、まさに国民的ミュージカル！今年のアニーを務める下山夏永さんと牧田花さんがスタジオに登場！ミュージカル「アニー」についていろいろお話を伺いますまた、アニー大好きの佐藤真知子アナの稽古場リポートも！公式HP https://www.ntv.co.jp/annie/東京公演 4月25日（土）〜5月1