ボッシュホームコンフォートジャパンは、日立ルームエアコン「白くまくん Eシリーズ」全8モデルを2026年4月27日に発売する。冷房シーズン前に自動で点検する機能搭載室内空間に調和するラウンド形状の室内機デザインを採用。省エネ性に加え、清潔性や快適性を実現する各種機能を引き続き搭載する。内部の汚れを自動で凍結させて洗い流す「凍結洗浄Light」（室内機）および「凍結洗浄」（室外機）を搭載。汚れがたまりやすい内部の