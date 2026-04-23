渡川もも（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。鈴鹿サーキットで、“エヴァンゲリオン”のアスカ役のコスチュームを披露した。「ストーリーに載せたら、とっても好評でしたので、こちらにも載せます式波・アスカ・ラングレー役の渡川ももです」とつづり、三重・鈴鹿サーキットでのスーパー耐久シリーズに参戦した「エヴァンゲリオンレーシング」のレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップした。この投