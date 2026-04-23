ガストで23日日、『ポケモン』とのキャンペーンがスタートした。ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューを提供し、ネット上で話題になっている。【写真】ヒトカゲのパスタ＆ゼニガメのかき氷＆ピカチュウのハンバーグ提供メニューは全4品で、ネット上では「ポケモン×ガストに来ました！メニューや店内もポケモン仕様で可愛いいただくメニューは、フシギダネ！君に決めた！！タコライス普通に美