◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回の第3打席は見逃し三振に倒れ、凡退が続いた。0−0の5回1死で迎えた第3打席、相手先発・マーリーに2球で追い込まれると、ボールを1球挟んで4球目、93・8マイル（約150・9キロ）の内角直球に手が出ず見逃し三振。口を真一文字に