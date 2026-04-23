「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子チャンピオンシップ ファイナルは25日（土）から27日（月）にかけて実施される。 ◼️SAGA久光スプリングス vs 大阪マーヴェラス ©SV.LEAGUE トップ・オブ・トップを巡る物語は、いよいよクライマックスを迎えた。 崖っぷちから這い上がってきたのが、レギュラーシーズン2位のSAGA久光だ。開幕3連敗。選手15人（開幕当