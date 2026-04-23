今年、メジャーデビュー15周年を迎え、5月1日からはメンバー自身の手による新マネージメント会社「S.U.N.S」の設立も発表したSEKAI NO OWARI。7月、8月に開催されるSEKAI NO OWARIのドームツアーのスペシャルティザー映像が公開された。【動画】期待高まる！SEKAI NO OWARI ドームツアー『THE CINEMA』スペシャルティザー映像ツアーは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームにて開催予定。ツアータイトル『THE CINEMA』からは