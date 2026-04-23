◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、5回までを3安打無失点と好投。丁寧な投球でスコアボードに0を並べ、先発投手としての責任投球回を投げ切った。初回からエンジンは全開だった。先頭のアダメスを外角98.9マイル（約159.1キロ）直球で見逃し三振に仕留めると、次打者・