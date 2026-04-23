ゴールデンハムスターが段ボール箱と壁の隙間に挑む姿が話題を集めている。【映像】段ボールの隙間から出た瞬間の表情（実際の様子）投稿したのは、ゴールデンハムスター・こげくん（1歳）の飼い主（@suyakoge）。こげくんが隙間に入り込もうとするたびに注意すると、まるで「入っていない」と言いたげな表情で出てくる様子を撮影し、Xに投稿した。狭い隙間が好きなのか、奥へと入り込もうとする姿が見られる。飼い主による