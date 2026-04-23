テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第4話が22日放送され、夫の不倫相手が妻の友人の夫にも接近する様子が描かれ、反響を呼んでいる。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「最低だ……」二階堂高嗣や高松アロハと濃厚に絡む矢野ななか本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰