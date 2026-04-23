【NASCAR】第9戦 AdventHealth 400（カンザススピードウェイ／日本時間4月21日）【映像】ピット内でまさか！衝突事故の様子全米屈指の人気レースで、ピットロードでマシン同士が激突する衝撃的なアクシデントが発生。無謀とも言えるタイミングでの発進に、放送席から厳しい声が上がった。アクシデントが起きたのは39周目。各車がピット作業を終えてコース復帰を目指すなか、ライアン・ブレイニーが操る12号車が自陣のピットボ