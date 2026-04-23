22日午後、岩手・大槌町の2カ所で発生した山林火災は、現在も延焼中です。消火活動が続く現地から中継です。リポート：大槌町の中心部にある公園からお伝えします。火災が発生している山から立ち上った煙がまち全体に立ち込めていて、灰も飛んできています。また時折、消火活動にあたるヘリコプターの音も確認できます。大槌町の山林火災は22日午後2時ごろに小鎚地区で発生。さらに4時半ごろには約10キロ離れた吉里吉里（きりきり