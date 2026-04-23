拾った保険証で他人になりすまし、病院を受診した疑いで住職が逮捕されました。住職の廣利輝和容疑者（55）は2月、都内の路上で拾った健康保険証を使って知らない男性になりすまし、大阪市内の病院で診療と薬の処方を受けた疑いが持たれています。問診では、拾った保険証に記載された名前や住所、生年月日を記入していたということです。廣利容疑者は、おととし3月ごろから東京や岡山、京都などで、115回に渡ってなりすまし、診療