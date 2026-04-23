タレントのJOY（41）が23日、Xを更新。日経平均株価（225種）が史上初の6万円を突破したことに言及した。この日の東京株式市場は、始値5万9758円64銭から値を上げ、一時6万円を超えた。株式投資を行っているJOYは「日経平均、史上初の6万円突破！」と言及するも、「だけど僕のポートフォリオは全然お祝いムードじゃないです」と告白。「でもX見てると同じ感じの人も多いね」とし、「今日の一曲はDEENの『ひとりじゃない』に決定」