リンクをコピーする

【サドン ストライク 5】 発売日： Xbox Series X|S/PC 4月23日 PS5版 5月21日予定 価格： 通常版 7,989円 デラックスエディション 8,998円 PS5パッケージ版 7,990円 カリプソメディアジャパン（Kalypso Media Japan）は4月23日より、第二次世界大戦（WWII）を題材としたミリタリーリアルタイムストラテジー（RTS