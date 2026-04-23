【ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック】 期間：4月29日～5月6日 開催場所：オアシス21 銀河の広場（愛知県名古屋市東区東桜 1-11-1） ワーナー ブラザース ジャパンは、「ハリー・ポッター25周年」を記念し、シリーズを代表するフレーバーのひとつである「バタービール