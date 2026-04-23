【「東京ばな奈ワールド」×「ちいかわ」ポップアップストア】 開催期間：4月27日～5月17日 場所：JR東日本東京駅1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア POP UP GRANSTA GREEN グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションし、JR東日本東京駅1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア「POP UP GRANS