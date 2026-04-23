ウィリアム皇太子が国王になった場合は、ヘンリー王子とメーガン妃の王室称号を剥奪するだろうと英紙ミラーが２２日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は、一部から「疑似王室訪問」と評されたオーストラリア訪問を終えたばかりだ。夫妻はメルボルン、キャンベラ、シドニーで公務を行い、小児病院への訪問など慈善活動を行った。またメーガン妃は女性限定の高級ウェルネス・リトリート「ハー・ベスト・ライフ」に参加し、わず