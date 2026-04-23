髪型が定まらずに悩んでいる大人世代は、ボブスタイルをベースに、カットのラインやカラーリングに工夫を取り入れてみては？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き出すオシャレなボブスタイルをご紹介します。 今の自分に似合う素敵なデザインを見つけたら、ぜひマネしてみて。 カジュアルで大人可愛いグレージュのハイライトボブ 全体にたっぷりとハイライトを効かせた、