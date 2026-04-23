「孫の笑顔が見たい」。ただそれだけのはずなのに、ふとした瞬間「あちらのご実家」への対抗心を抱いてしまっている自分に戸惑っていた筆者の知人。今回は、そんな彼女が孫と接する中で学んだエピソードをご紹介します。 「一番のおばあちゃん」でいたい！ 夫を亡くし、年金暮らしの私には、孫に豪華なプレゼントを贈る余裕はありません。 でも、息子の妻A子さんのご両親は夫婦ともに健在で、裕福な様子。立派な五月