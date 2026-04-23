リンドーアが走塁の際に負傷米大リーグで12連敗中だったメッツは22日（日本時間23日）、本拠地でツインズ戦を行い、3-2で勝利した。連敗脱出で歓喜に沸いた地元NYだったが、一方で試合中には、チームリーダーであるフランシスコ・リンドーア内野手が負傷交代する場面も。相次ぐ“不運”に、ファンも嘆きの声をあげている。長いトンネルをようやく抜け出した。メッツは、2-2で迎えた8回2死一、二塁からビエントスが勝ち越しの右